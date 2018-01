Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - O árbitro Tony Chapron foi suspenso provisoriamente nesta segunda-feira por ter chutado o jogador Diego Carlos, do Nantes, durante partida do Campeonato Francês no domingo contra o Paris Saint-Germain.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Carlos e Chapron trombaram em campo e o árbitro caiu no gramado. Em seguida, imagens de televisão mostraram o juiz esticando a perna para acertar o zagueiro brasileiro.

"A direção técnica de arbitragem e a comissão federal de arbitragem decidiram pela retirada de Tony Chapron, que estava relacionado para o jogo de quarta-feira da Ligue 1 entre Angers e Troyes, até notificação futura", informou a Federação Francesa de Futebol em comunicado.

Chapron também será convocado a prestar esclarecimentos ante o comitê disciplinar na liga.

Depois do incidente, Chapron mostrou cartão amarelo para Diego Carlos, que acabou sendo expulso uma vez que já havia recebido um amarelo no primeiro tempo de jogo.

Chapron pediu desculpas ao jogador nesta segunda-feira.

"Esse gesto desastrado foi inadequado. Por isso, quero pedir desculpas a Diego Carlos", disse o árbitro, segundo a mídia francesa.

A Liga Francesa também informou nesta segunda-feira que cancelou o segundo cartão amarelo de Carlos, o que significa que ele está disponível para o jogo de quarta-feira do Nantes contra o Toulouse.