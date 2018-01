LONDRES - Os mercados acionários europeus fecharam com pouca variação nesta terça-feira com as perdas entre as ações de empresas ligadas a commodities mais do que compensando os ganhos iniciais.

O índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,13 por cento, a 398 pontos, enquanto o índice de ações da zona do euro subiu 0,3 por cento com o euro abandonando parte de sua força ante o dólar.

O grupo de moda Hugo Boss estava entre os maiores ganhadoras na Europa, em alta de 3,7 por cento, após informar recuperação do crescimento em suas lojas próprias, um salto nas vendas online e recuperação nos Estados Unidos.

Já o PSA Group, proprietário da Peugeot, teve alta de 1,8 por cento, depois de relatar salto de 15,4 por cento nas vendas mundiais em 2017.

Engie também subiu, 1,2 por cento, após a empresa de serviços públicos francesa dizer que esperava melhorar o crescimento dos lucros em seus principais negócios de energia renovável, redes e serviços de energia este ano. Os ganhos do núcleo aumentaram aproximadamente 5 por cento em 2017.

Setorialmente, mineradoras e petrolíferas caíram, respectivamente, 1,4 por cento e 1 por cento, liderando as perdas setoriais na Europa com os preços dos metais em baixa com realização de lucros e os do petróleo voltando das máximas de três anos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,17 por cento, a 7.755 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,35 por cento, a 13.246 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,08 por cento, a 5.513 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,21 por cento, a 23.495 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,51 por cento, a 10.520 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,13 por cento, a 5.613 pontos.

(Reportagem de Danilo Masoni)