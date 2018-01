LONDRES - Os principais índices acionários europeus registraram leve queda nesta segunda-feira após duas semanas de ganhos, com as ações de setores cíclicos entre as maiores perdas, enquanto a atividade de fusão e aquisição permanecia em foco.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,12 por cento, a 1.566 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,17 por cento, a 398 pontos. As ações de alguns competidores da Carillion avançaram depois que a empresa de serviços de suporte e construção entrou em colapso, com bancos se recusando a lhe emprestar mais dinheiro.

"As pessoas vão escolher os negócios e para alguns isso será bom", disse um analista do setor de uma corretora britânica.

Entre as rivais da Carillion, a Serco subiu 7,3 por cento, a Interserve, 2 por cento, e o Kier Group, 3,5 por cento, enquanto a Balfour Beatty caiu 3,3 por cento.

Embora o STOXX tenha iniciado 2018 com força e se mantido nos níveis mais altos desde agosto de 2015, a fraqueza entre as ações de bancos e energia mantinha o índice em território negativo, sob pressão ainda do euro mais forte.

A empresa finlandesa de equipamentos de mineração Metso registrou as maiores perdas no STOXX, de 9,8 por cento, após o resultado do quarto trimestre ficar aquém das expectativas.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em queda de 0,12 por cento, a 1.565 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,12 por cento, a 7.769 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,34 por cento, a 13.200 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,13 por cento, a 5.509 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,49 por cento, a 23.543 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,05 por cento, a 10.467 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,04 por cento, a 5.620 pontos.

(Reportagem de Kit Rees)