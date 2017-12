Por Sudip Kar-Gupta e Cyril Altmeyer

PARIS (Reuters) - A fabricante de aeronaves europeia Airbus recebeu na quinta-feira um pedido formal da AerCap para 50 aviões A320neo, em um acordo avaliado em 5,4 bilhões de dólares a preços tabelados.

As empresas disseram em declarações conjuntas que a AerCap tinha exercido uma opção para comprar os 50 aviões, com entregas a partir de 2022.

A Airbus e a Boeing estão se unindo com rivais regionais menores para adicionar vendas em seu duopólio de 100 bilhões de dólares por ano na aviação comercial, mas as duas líderes de mercado também estão estabelecendo as bases para uma disputa estratégica de longo prazo contra mais ameaças poderosas, como a China.

Os acordos com empresas menores podem oferecer à Airbus e Boeing mais opções em um momento em que desenvolvem os sucessores dos modelos mais vendidos, o Boeing 737 e o Airbus A320, talvez permitindo que ofereçam um trio de grandes aviões junto com um par de pequenas aeronaves.

Fontes também disseram à Reuters esta semana que a Airbus estava elaborando planos de contingência para encerrar a produção do maior avião comercial do mundo, o superjumbo A380, se não conseguir um importante pedido da companhia aérea Emirates, de Dubai.

