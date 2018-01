BARCELONA (Reuters) - O Barcelona chegou à semifinal da Copa do Rei com uma vitória por 2 x 0 sobre o Espanyol, nesta quinta-feira, em noite de estreia do brasileiro Philippe Coutinho.

O gols de Luis Suárez e Lionel Messi acalmaram os ânimos no Camp Nou depois que Real Madrid, Athletic Bilbao e Real Sociedad foram eliminados da competição desta temporada por adversários menos tradicionais.

No confronto com o rival de cidade Espanyol, o time de Ernesto Valverde, que perdeu a partida de ida por 1 x 0, não deu chances ao adversário diante de um vibrante Camp Nou.

O novo meio-campista do Barça, Coutinho, que chegou do Liverpool este mês por 200 milhões de dólares, foi ovacionado de pé ao entrar no segundo tempo.

Todo toque dele na bola foi comemorado em uma noite em que o Barça se despediu do versátil argentino Javier Mascherano, que se transferiu ao Heibei China Fortune.