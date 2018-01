Por Dave McNary

LOS ANGELES (Variety.com) (Reuters) - O filme "Maze Runner: a Cura Mortal", da Fox, encerrou o reinado de três semanas nas bilheterias de "Jumanji: Bem-Vindo à Selva", da Sony, com respeitáveis 23,5 milhões de dólares arrecadados em 3.787 salas de cinema nos Estados Unidos no fim de semana.

"A Cura Mortal", final da trilogia distópica estrelada por Dylan O’Brien, teve uma performance no topo das estimativas, com melhor desempenho nas regiões oeste e centro-sul do país. A estreia foi atrasada por um ano após O’Brien ter se machucado no set.

O primeiro "Maze Runner" obteve 32,5 milhões de dólares no lançamento em 2014 e "Maze Runner: Prova de Fogo" arrecadou 30,6 milhões de dólares em 2015. "A Cura Mortal" conquistou pontuação B+ no Cinemascore, com 51 por cento da audiência representada por mulheres, enquanto 57 por cento do total tinham menos de 25 anos.

"Jumanji" encerrou com 16,4 milhões de dólares em 3.553 locais de exibição em sua sexta semana, caindo apenas 16 por cento e rendendo 338 milhões de dólares no mercado doméstico desde 20 de dezembro – 3 milhões a menos que "Zootopia", com quem o filme agora disputa o 46º lugar no ranking histórico de bilheterias. O desempenho é muito melhor que qualquer uma das previsões originais e corresponde à terceira melhor performance de um filme da Sony em todos os tempos.

A comédia de ação estrelada por Dwayne Johnson e Kevin Hart também obteve 17,7 milhões de dólares internacionalmente neste final de semana, totalizando 484 milhões de dólares no exterior e receita de bilheterias global de 821,7 milhões de dólares.

A arrecadação total nos EUA foi sólida no final de semana, mas não espetacular, com 139 milhões de dólares, uma queda de 2,5 por cento ante o mesmo período do ano passado, de acordo com o comScore. No acumulado do ano, principalmente graças a "Jumanji", a indústria tem desempenho 1,7 por cento superior, com 918,9 milhões de dólares até este domingo.

“Hostis”, de Christian Bale, liderou entre os demais filmes, com 10,2 milhões de dólares obtidos em 2.815 locais de exibição, com o Entertainment Studios ampliando a presença de seu drama histórico, que começou em 119 salas.

A sexta semana de "O Rei do Show", da Fox, ficou em quarto lugar, com 8,9 milhões de dólares em 2.663 telas, recuando apenas 11 por cento. O musical de Hugh Jackman deve encerrar o final de semana com cerca de 126 milhões de dólares.

Já o filme "The Post- A Guerra Secreta", de Steven Spielberg, veio em seguida, com o quinto lugar, com 8,9 milhões de dólares em 2.640 pontos de exibição, na onda das indicações ao Oscar por Melhor Filme e para Mery Streep como Melhor Atriz. O lançamento da Fox perdeu apenas 24 por cento e já arrecadou 58 milhões de dólares até agora.