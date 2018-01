Por Alwyn Scott

NOVA YORK (Reuters) - A Boeing projetou nesta quarta-feira um lucro anual bem acima das estimativas de Wall Street, prevendo um ano mais movimentado para as entregas de jatos, o que impulsionou as ações da maior fabricante mundial de aeronaves em mais de 5 por cento no pré-mercado.

A companhia disse que planeja entregar entre 810 e 815 aeronaves comerciais em 2018, um volume 6,8 por cento maior que o recorde do setor de 763 jatos em 2017, colocando-se à frente da rival europeia Airbus .

Ajudada por forte demanda por jatos, a Boeing estima que o lucro das operações principais suba para 13,80 a 14 dólares por ação em 2018, acima da projeção média de analistas de 11,96 dólares por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

No quarto trimestre, o lucro da Boeing quase dobrou para 4,80 dólares por ação, de 2,47 dólares por ação no mesmo período um ano antes, impulsionado pela crescente produção de aeronaves e por um ganho atrelado a mudanças na lei tributária dos EUA.

A empresa apurou um ganho extraordinário de 1,74 dólar por ação devido à redução dos impostos nos EUA, convertida em lei no mês passado. Sem considerar esse ganho, o lucro da Boeing foi de 3,06 dólares por ação, acima dos 2,89 dólares por ação esperados por Wall Street.

A Boeing ainda prevê que seu fluxo de caixa operacional, medida importante do desempenho financeiro da companhia, suba para cerca de 15 bilhões de dólares em 2018, ante 13,34 bilhões de dólares em 2017.

(Reportagem adicional de Ankit Ajmera em Bengaluru)