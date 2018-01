(Reuters) - O zagueiro colombiano Yerry Mina disse nesta sexta-feira sentir-se muito orgulhoso de ter se juntado ao Barcelona, que classificou como "melhor equipe do mundo", e afirmou que espera aprender com seus renomados companheiros de time.

Mina chegou ao Barça vindo do Palmeiras com um contrato até junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O zagueiro de 23 anos reforçará a defesa da equipe catalã, que lidera com folga o Campeonato Espanhol.

"Para mim é um orgulho indescritível, sempre sonhei. O Barça é o melhor time do mundo, é um sonho", disse Mina em vídeo publicado no site do clube catalão.

"Agora tenho a oportunidade de estar aqui e ser da mesma equipe que grandes figuras. Jogadores como (Lionel) Messi, (Gerard) Piqué... são os melhores jogadores do mundo. Espero compartilhar sucesso com eles e conseguir os objetivos, o mais importante é ganhar títulos", acrescentou.

Nas 49 partidas que disputou pelo Palmeiras, Mina marcou nove gols. Marcou ainda outros quatro pela seleção da Colômbia, com a qual fez nove partidas desde sua estreia em 8 de junho de 2016.