SEUL (Reuters) - As discussões sobre o programa nuclear e o arsenal da Coreia do Norte, que é voltado apenas para os Estados Unidos, teriam um impacto negativo nas relações intercoreanas, disse uma autoridade norte-coreana nesta terça-feira, após conversas com a Coreia do Sul.

"As armas da Coreia do Norte são voltadas apenas para os Estados Unidos, não para os nossos irmãos, para a China ou para a Rússia", disse Ri Son Gwon, líder da delegação norte-coreana nas primeiras conversas entre as duas Coreias em mais de dois anos.

Ri acrescentou que o programa nuclear de Pyongyang não é um problema entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

(Reportagem de Christine Kim e Soyoung Kim)