SÃO PAULO (Reuters) - O crescimento na base de clientes das corretoras independentes no Brasil tem favorecido os bancos de médio porte, que registraram rápido aumento nos volumes de depósitos por meio das plataformas digitais, segundo estudo da Moody’s Investors Service.

"O crescimento das corretoras independentes permitiu aos bancos médios, a maioria dos quais carece de redes de agências para o varejo, acessarem depósitos de pessoas físicas e reduzirem a dependência de investidores de grande porte, cuja confiança é mais sensível", disse em comunicado o diretor sênior de crédito da Moody´s Alcir Freitas.

Estimativas da Moody's indicam que as corretoras independentes contribuíram com 37 por cento do total de depósitos a prazo dos bancos de médio porte em 2016, acima dos 26 por cento no ano anterior.

Este crescimento da captação por meio das corretoras mais do compensou a queda nos recursos de investidores maiores, segundo o estudo da agência de classificação de riscos.

Os cálculos da Moody's indicam que os depósitos contribuíram com 59 por cento da captação total dos bancos médios em junho de 2017, ante 48 por cento em dezembro de 2014, principalmente devido às captações realizadas por meio de corretoras independentes. No mesmo período, o total de depósitos via investidores institucionais recuou cerca de 60 por cento, para 8,4 bilhões de reais.

Segundo Freitas, a expectativa é de manutenção de crescimento das corretoras, diante do cenário de taxas de juros mais baixas, que levam investidores a buscar retornos mais elevados.

Apesar disso, o tamanho do mercado das corretoras independentes ainda é pequeno, com cerca de apenas 3 por cento dos depósitos, e a Moody's avalia que os bancos maiores podem registrar custos mais altos para manter seus depositantes se as corretoras continuarem ganhando participação de mercado nos próximos anos.

"No entanto, o crescimento de corretoras independentes vai levar algum tempo para ter um impacto nos custos de depósitos dos bancos de varejo dadas as vantagens desses bancos em relação às corretoras, incluindo grandes redes de agências físicas e longa base de relacionamento com clientes", escreveu a equipe da Moody's no relatório.

(Por Flavia Bohone)