KUALA LUMPUR (Reuters) - A Malásia assinou um contrato nesta quarta-feira para pagar até 70 milhões de dólares para uma companhia de exploração de solo oceânico dos Estados Unidos caso encontre a aeronave desaparecida MH370, da Malaysia Airlines, dentro de 90 dias do início de uma nova busca no sul do oceano Índico.

O desaparecimento da aeronave durante rota de Kuala Lumpur para Pequim em março de 2014, com 239 pessoas a bordo, está entre os maiores mistérios da aviação do mundo.

Austrália, China e Malásia terminaram uma busca improdutiva de 157 milhões de dólares ao longo de uma área de 120 mil quilômetros quadrados em janeiro do ano passado, apesar de investigadores terem pedido para as buscas serem estendidas para uma área de 25 mil quilômetros quadrados mais ao norte.

O ministro dos Transportes da Malásia, Liow Tiong Lai, disse que uma companhia privada sediada em Houston, a Ocean Infinity, irá procurar o MH370 na área de prioridade de 25 mil quilômetros quadrados em um contrato de risco, o que significa que só haverá pagamento caso encontre o avião.