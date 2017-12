MONRÓVIA (Reuters) - O ex-astro de futebol George Weah derrotou o vice-presidente Joseph Bokai e venceu a eleição presidencial da Libéria com 61,5 por cento dos votos, com 98,1 por cento das urnas apuradas, disse a comissão eleitoral nesta quinta-feira.

O anúncio do presidente da comissão, Jerome Korkoyah, significa que Weah sucederá Ellen Johnson Sirleaf como presidente da Libéria no próximo mês, no que será a primeira transição democrática desde 1944.

(Por Edward McAllister)