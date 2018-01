SÃO PAULO (Reuters) - As exportações de café verde do Brasil em 2017 somaram 27,46 milhões de sacas de 60 kg, queda de quase 10 por cento na comparação com 2016, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Os números confirmaram a expectativa de que o país fechasse o ano passado com embarques menores pelo segundo ano consecutivo.

Maior exportador global de café, o Brasil vem perdendo seu peso no comércio da commodity desde 2015, quando embarcou um volume recorde.

O motivo por trás disso foi principalmente a quebra de produção de robusta no Espírito Santo em 2015 e 2016 por causa da seca, que apertou as reservas da variedade e fez o país perder clientes no exterior.

Para 2018, a previsão também é de exportações também tímidas.

Especificamente em dezembro, o Brasil exportou 2,58 milhões de sacas de café verde, abaixo das 2,70 milhões de sacas de novembro e das 2,91 milhões de sacas de igual mês de 2016.

AÇÚCAR

As vendas externas de açúcar bruto do Brasil fecharam 2017 com leve queda de 1,4 por cento na comparação com 2016, em 23,3 milhões de toneladas.

Em dezembro, as vendas caíram 26,8 por cento na comparação anual, para 1,53 milhão de toneladas.

(Por José Roberto Gomes)