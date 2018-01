(Reuters) - O defensor Jon Flanagan, do Liverpool, se declarou culpado nesta terça-feira por agressão após um incidente no centro da cidade no mês passado.

Flanagan, de 25 anos, se apresentou à Corte de Magistrados de Liverpool para responder a uma acusação de que agrediu sua parceira Rachael Wall na rua Duke na madrugada de 22 de dezembro.

A juíza Wendy Lloyd fixou a data para a sentença em 17 de janeiro e acrescentou que Flanagan enfrenta uma pena comunitária, relataram diversas mídias britânicas.

“Não é tão simples em violência doméstica, eles estão em um relacionamento e supostamente apaixonados, mas ainda assim esta jovem recebeu um grau significativo de violência”, disse a juíza, segundo os relator.

Flanagan foi interrogado pela polícia e acusado de “agressão comum” em 27 de dezembro, antes de ser solto sob fiança.

O jogador nascido em Liverpool disputou 51 partidas pelo clube inglês, mas tem tido dificuldades em jogar nas temporadas recentes, com somente uma participação nesta temporada, na derrota para o Leicester City na Copa da Liga em setembro.

(Reportagem de Aditi Prakash, em Bangalore)