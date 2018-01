(Reuters) - Gabriel Jesus pode voltar aos campos em duas a três semanas pelo Manchester City após receber tratamento na Espanha para uma lesão no joelho, disse nesta sexta-feira o técnico do time inglês, Pep Guardiola.

O atacante de 20 anos, que marcou oito gols na Liga Inglesa nesta temporada, sofreu uma lesão no ligamento do joelho no empate sem gols com o Crystal Palace em 31 de dezembro, no jogo em que a sequência de 18 partidas vitoriosas do City chegou ao fim.

Inicialmente acreditava-se que Jesus pudesse ficar até dois meses fora dos campos, mas, após uma sessão de tratamento em Barcelona na quinta-feira, Guardiola está confiante que Jesus irá jogar uma parte do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Basel, em 13 de fevereiro.

“Gabriel esteve em Barcelona com o dr. Ramón Cugat e as coisas estão muito bem”, disse Guardiola em entrevista coletiva antes da partida de domingo contra o Liverpool. “Eu acho que em duas, três semanas, espero, para o jogo da Liga dos Campeões contra o Basel, ele estará recuperado”.

Reportagens da mídia britânica ligaram o City, líder da Liga Inglesa, a uma contratação em janeiro do atacante Alexis Sánchez, do Arsenal.

Guardiola, no entanto, se negou a discutir especulações sobre o chileno de 29 anos e disse que seu foco permanece na viagem do City para enfrentar o Liverpool, quarto colocado na Liga.

“Eu entendo completamente esta pergunta, você faz esta pergunta, mas estou focado no Liverpool”, disse. “Como técnico, você tem diversos mundos para lidar e você tem que escolher em qual deles vai focar”.

O Liverpool está invicto há 14 jogos em casa contra o Manchester City, vencendo em seguida os últimos quatro.

(Reportagem de Hardik Vyas, em Bangalore)