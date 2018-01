SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul importou 1,1 milhão de toneladas de petróleo do Irã em dezembro, queda de 30,6 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados preliminares do Serviço Alfandegário do país.

O volume equivale a 7,9 milhões de barris, de acordo com cálculos da Reuters. O quinto maior importador de petróleo do mundo comprou um total de 13,2 milhões de toneladas importadas, conforme o Serviço Alfandegário.

Dados finais sobre as importações de petróleo da Coreia do Sul em dezembro serão publicados pela estatal Korea National Oil Corp (KNOC) no fim do mês.