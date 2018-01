Por Rania El Gamal e Stanley Carvalho

ABU DHABI (Reuters) - O ministro do Petróleo do Iraque, Jabar al-Luaibi, disse neste sábado que a capacidade de produção do membro da Opep está se aproximando dos 5 milhões de barris por dia, mas que o país permanece totalmente comprometido com sua meta de produção estabelecida sob um pacto global de redução de oferta.

Luaibi disse que o acordo de corte de oferta entre a Opep e produtores de fora da Opep deve permanecer em vigor, apesar da alta atual nos preços do petróleo.

"O mercado agora não está 100 por cento estável", disse o ministro durante conferência da indústria em Abu Dhabi, acrescentando que os atuais preços do petróleo podem se sustentar, mas que pode haver alguma flutuação.

Nesta semana, o petróleo Brent subiu 3,3 por cento, enquanto o WTI saltou 4,7 por cento, atingindo sua máxima desde o fim de 2004, a 64,77 dólares, na quinta-feira.

O acordo entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia para cortar a produção em 1,8 milhão de barris por dia, que entrou em vigor em janeiro de 2017, tem duração prevista até o fim de 2018.

Luaibi disse que a atual produção de petróleo do Iraque é de cerca de 4,3 milhões de barris por dia.