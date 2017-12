Por Richard Martin

LONDRES (Reuters) - O atacante Harry Kane encerrou um 2017 incrível marcando o número recorde de gols e hat-tricks em um ano do Campeonato Inglês e superou Lionel Messi como o maior artilheiro da Europa, à medida que o Tottenham Hotspur derrotou o Southampton por 5 x 2 nesta terça-feira.

Após a vitória contra o Burnley no sábado, o atacante inglês marcou seu 37º gol de 2017 aos 22 minutos de jogo contra o Southampton, superando o recorde de Alan Shearer, que durava 22 anos, de maior quantidade de gols marcados em um ano no principal torneio do futebol inglês.

Em seguida, Kane ultrapassou Messi como o maior artilheiro do ano da Europa somados os gols por clube e seleção marcando um segundo gol aos 39 minutos da partida. Na segunda metade do jogo, Kane marcou o quinto gol do seu time, se tornando o primeiro jogador a fazer três hat-tricks em um ano do Campeonato Inglês.

Dele Alli e Son ampliaram ainda mais a vantagem do Tottenham na segunda metade do jogo, enquanto Sofiane Boufal levou o placar a 4 x 1 antes que o implacável Kane marcasse seu terceiro.

O substituto Dusan Tadic fez outro gol de consolação para os visitantes, que estão em 13º lugar no campeonato com 19 pontos, com apenas 3 pontos os separado da zona de rebaixamento. O Tottenham subiu temporariamente para o 4º lugar com 37 pontos, embora o Liverpool possa ultrapassá-lo novamente se derrotar o Swansea City ainda nesta terça-feira.

(Reportagem de Richard Martin)