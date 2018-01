(Reuters) - A Liga Francesa de Futebol (LFP) anunciou a suspensão do uso da tecnologia da linha do gol devido a uma série de erros.

A decisão tem validade para todas as competições organizadas pela entidade, incluindo o Campeonato Francês e a Copa da Liga.

De acordo com um comunicado da LFP, a empresa GoalControl foi alertada no mês passado sobre erros ocorridos durante a temporada, e a decisão de suspender o uso da tecnologia foi tomada depois que mais dois erros foram notados nos jogos de quarta-feira da Copa da Liga.

"A tecnologia da linha do gol sofreu dois defeitos graves no jogo Amiens x PSG... e um segundo incidente em Angers x Montpellier, em que a tecnologia levou o relógio do árbitro equivocadamente a vibrar", disse o diretor-geral da LFP, Didier Quillot, à ESPN.

A LFP também informou que seu conselho administrativo irá decidir sobre o futuro da parceria com a GoalControl na próxima semana.

(Reportagem de Aditi Prakash em Bengaluru)