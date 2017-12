(Reuters) - O Liverpool fechou acordo para contratar o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Southampton, por uma quantia que seria recorde por um defensor, anunciaram os clubes da Liga Inglesa nesta quarta-feira.

A contratação do desejado zagueiro foi anunciada após os dois clubes, que haviam fracassado em acertar termos para a transferência em negociações amargas na última janela de transferências, finalmente chegarem a um acordo.

O Liverpool não revelou a quantia da transferência, mas o Southampton anunciou que foi “um novo recorde mundial por um defensor”, com a mídia inglesa relatando ter sido um acordo de 75 milhões de libras (100,5 milhões de dólares).

Este número deixaria para trás as grandes quantias que o Manchester City gastou em Kyle Walker (50 milhões de libras), então do Tottenham Hotspur, e Benjamin Mendy (52 milhões de libras), então do Monaco, na última janela de transferências.

“Os Reds fecharam um acordo com o clube da costa sul, e com jogador, de que o defensor de 26 anos irá se mudar para Anfield quando a janela de transferências reabrir, em 1º de janeiro de 2018”, informou o Liverpool em comunicado.

“Para o jogador da seleção da Holanda será atribuído o número quatro em sua chegada ao Liverpool.”

A contratação é uma importante jogada para o Liverpool, cujos problemas defensivos foram destacados durante a temporada quase tanto quanto as proezas do ataque.

Sob o técnico Juergen Klopp, o time procurava a contratação de Van Dijk no verão europeu, antes de o clube entrar em problemas e ter que pedir desculpas por uma abordagem ilegal pelo jogador.

Van Dijk, que nunca escondeu sua admiração pelo Liverpool, disse em comunicado estar “encantado e honrado” em assinar com o clube.

(Reportagem de Ian Chadband e Hardik Vyas)