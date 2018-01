(Reuters) - O Liverpool marcou três vezes em nove minutos do segundo tempo, a caminho de uma dramática vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City neste domingo, encerrando a série invicta do rival no início da temporada da Premier League.

O Liverpool marcou após menos de 10 minutos, quando AlexOxlade-Chamberlain avançou do meio-campo para receber um passe impecável de Roberto Firmino e chutar baixo, atravessando o goleiro do City Ederson.

Leroy Sane empatou o jogo cinco minutos antes do intervalo, mas o Liverpool voltou a abrir vantagem com gols de Firmino, Sadio Mane e Mohamed Salah Ghaly.

Foi a primeira derrota do Manchester City nesta temporada da Premier League, mas o time ainda está no topo da colocação, a frente de Manchester United, Liverpool e Chelsea.

(Por Simon Jennings)