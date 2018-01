LOS ANGELES (Reuters) - E o nome é… Chicago West.

A filha de Kim Kardashian com o rapper Kayne West vai se chamar Chicago, anunciou a estrela de reality show pelo seu app nesta sexta-feira.

A menina nasceu de uma barriga de aluguel na segunda-feira e é o terceiro filho do casal de celebridades.

Kim Kardashian, de 37 anos, revelou o nome, sem dar explicações, ao simplesmente atualizar o anúncio do nascimento do bebê.

West, de 40 anos, nasceu em Atlanta e cresceu em Chicago.

Os dois são pais também de North, 4 anos, e Saint, 2 anos.

A estrela de "Keeping Up with the Kardashians" afirmou que decidiu usar a barriga de aluguel depois que médicos alertaram sobre sérios riscos de saúde se ela ficasse grávida novamente.

(Reportagem de Jill Serjeant)