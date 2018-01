Por Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - As mulheres e suas histórias provavelmente dominarão os prêmios da Screen Actors Guild (SAG) neste domingo, na segunda grande cerimônia de Hollywood deste ano que busca transformar o escândalo de má conduta sexual que está varrendo o país em uma celebração de empoderamento feminino.

O evento anual, realizado em Los Angeles e promovido Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, comemora as realizações de atuação no cinema e na televisão, será uma ocasião feminina, com mulheres apresentando os 13 prêmios.

O jantar de gala também será apresentado por uma mulher - Kristen Bell, estrela da comédia de televisão "The Good Place" - e os filmes de e sobre as mulheres devem ser bem sucedidos.

"Estamos reconhecendo o ano da mulher", disse Kathy Connell, diretora-executiva da cerimônia, que ocorre um dia depois que milhares de mulheres participaram de marchas em todo os Estados Unidos.

Acusações de má conduta sexual forçaram dezenas de homens poderosos em Hollywood e outras indústrias a renunciarem, serem demitidos ou deixarem projetos criativos.

A comédia da Fox Searchlight "Três Anúncios para um Crime", sobre uma mulher que busca vingança contra homens policiais pelo estupro e assassinato de sua filha, tem quatro principais indicações, incluindo o prêmio principal de melhor elenco.

Os prêmios SAG são indicadores do prováveis ganhadores do Oscar porque os atores formam o maior grupo de eleitores na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

(Reportagem de Jill Serjeant)