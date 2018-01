ESTOCOLMO (Reuters) - O príncipe William, do Reino Unido, e sua esposa Kate, que está esperando o terceiro filho do casal, iniciaram uma visita de quatro dias à Suécia e à Noruega nesta terça-feira, e foram a um parque em Estocolmo para experimentar o esporte de inverno bandy.

O bandy, jogado principalmente na região nórdica e na Rússia, é semelhante ao hóquei, mas usa uma bola pequena ao invés de um disco e campos e gols maiores. Depois de uma breve introdução, William marcou dois gols em três tentativas, e Kate, um.

Além de encontros com membros das famílias reais sueca e norueguesa e líderes políticos nórdicos, a agenda do casal real inclui reuniões sobre as forças militares da região.

William, segundo na linha sucessória ao trono, serviu nas Forças Armadas britânicas entre 2006 e 2013 e atuou como piloto de helicóptero de busca e resgate, mas em 2017 passou a se dedicar em tempo integral a suas obrigações reais.

Também está na agenda uma visita ao Instituto Karolinska, onde o casal se informará sobre como a Suécia está lidando com problemas de saúde mental entre os jovens.

Kate, William e seu irmão Harry têm priorizado uma campanha em prol da saúde mental, com os irmãos falando sobre como a morte de sua mãe Diana, em um acidente de carro em 1997, lhes deixou profundas cicatrizes emocionais.(Por Daniel Dickson)