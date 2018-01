MADRI (Reuters) - Cristiano Ronaldo fez dois gols de pênalti na vitória por 4 x 1 sobre o Valencia neste sábado para ficar a dois pontos de recapturar o terceiro lugar da La Liga.

Ronaldo mandou o goleiro Neto para a direção errada para marcar seu 100º pênalti para o clube no 16º minuto após o português ser derrubado na área depois de uma rápida cobrança de escanteio do Valencia.

Ele não errou novamente aos 38 minutos, depois que Karim Benzema foi derrubado na área pelo zagueiro Martin Montoya, aumentando a liderança de Madri e caminhando para oito gols na liga nesta temporada, incluindo quatro pênaltis.

O Real havia entrado em campo após ser eliminado da Copa do Rei pelo Leganés no meio da semana e estava desfalcado sem o capitão Sergio Ramos e o meio-campo Isco por lesões, mas a equipe fez um jogo firme, defendendo bem e marcando com intenção no contra-ataque.

