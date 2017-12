BEIRUTE (Reuters) - Rebeldes sírios começaram a deixar um enclave no sudoeste da Síria nesta sexta-feira sob um acordo de rendição com o governo, conforme o exército avançava no noroeste --principal reduto remanescente dos insurgentes.

A TV estatal exibiu imagens do comboio de ônibus levando os rebeldes deixando Beit Jin.

Forças do governo e milícias muçulmanas xiitas aliadas forçaram diversos bolsões rebeldes a se renderem desde que a Rússia levou intenso poder aéreo para ajudá-las em 2015, afastando os insurgentes para um menor número de enclaves.

A área no noroeste do país em torno da província de Idlib é o território mais importante dos rebeldes. Eles também possuem uma grande área fronteiriça à Jordânia e às Colinas de Golã, no sudoeste próximas a Deraa e controladas por Israel, assim como bolsões espalhados por outras áreas, incluindo o leste de Ghouta, próximo a Damasco.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho sírio informaram nesta sexta-feira que finalizaram uma retirada médica de 29 pessoas muito doentes do leste de Ghouta como parte de um acordo de troca por prisioneiros mantidos pelos rebeldes.

Combatentes e suas famílias começaram a deixar Beit Jin, a 40 quilômetros a sudoeste de Damasco, nesta sexta-feira após perderem áreas próximas para o exército e seus aliados em confrontos intensos neste mês, relatou a TV estatal.

(Reportagem de Angus McDowall)