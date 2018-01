MOSCOU (Reuters) - A Severstal, uma das maiores siderúrgicas da Rússia, disse nesta sexta-feira que sua produção de aço bruto subiu 3 por cento no quarto trimestre sobre um ano antes, para 3 milhões de toneladas.

A companhia, que escapou esta semana de ser condenada a pagar sobretaxas sobre exportações de aços planos laminados a quente para o Brasil, teve produção de 11,65 milhões de toneladas em 2017 como um todo, estável sobre 2016.

As vendas de aço bruto caíram 2 por cento no quarto trimestre, para 2,78 milhões de toneladas, por causa de movimento significativo de negociação de estoques no terceiro trimestre.

As siderúrgicas russas têm aproveitado um ambiente de negócios melhor desde meados de 2017, por conta de elevação de preços da liga e redução de capacidade produtiva na China.

"Apesar da demanda na Rússia ter caído por fatores sazonais, os preços de exportação da Rússia acompanharam tendências globais e devem subir no primeiro trimestre de 2018", disse a Severstal em comunicado.