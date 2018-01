Por Marcelo Teixeira

SÃO PAULO (Reuters) - A Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários, uma trading de grãos brasileira de médio porte que entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado, apresentou seu plano de recuperação à Justiça, disse a companhia nesta terça-feira.

A Seara Agro, com base no Paraná e sem relações com a conhecida processadora de carnes de frango e suína Seara, do grupo JBS, chegou a provocar uma reorganização na gestão da cooperativa norte-americana CHS no ano passado, após um default de 218 milhões de dólares em dívidas junto ao grupo.

A operadora de grãos também possui a Bunge, o banco holandês Rabobank e o Credit Suisse entre seus credores.

No plano de reestruturação, a Seara propõe um desconto de 70 por cento em todas as dívidas superiores a 15 mil reais, 24 meses de período de carência e, em seguida, pagamento em 18 parcelas anuais.

A Seara disse que planeja pagar imediatamente dívidas trabalhistas e aqueles que têm créditos menores que 15 mil reais.

Como parte do plano, a Seara está oferecendo vender alguns de seus ativos, tais como instalações de armazenamento de grãos e transbordo que costumava operar nos Estados do Paraná e de Mato Grosso.

Os credores vão votar em uma futura assembleia se aceitam aproposta ou não da empresa.