(Reuters) - A tenista 23 vezes campeã de torneios de Grand Slam Serena Williams jogará sua primeira partida desde o nascimento de sua filha quando enfrentar a vencedora do Aberto da França Jelena Ostapenko no Mubadala World Tennis Championship, em Abu Dhabi na próxima semana.

Será a primeira partida de Serena, de 36 anos, em quase um ano, num momento em que ela se prepara para defender seu título no Aberto da Austrália em janeiro, que ela conquistou no início deste ano quando já estava grávida.

"Estou deleitada de retornar à quadra em Abu Dhabi pela primeira vez desde o nascimento da minha filha em setembro", disse Serena em comunicado no site do torneio.

Williams e Ostapenko serão as primeiras mulheres a participarem da décima edição do torneio, que tradicionalmente marca o início do circuito masculino de tênis.

"Estou empolgada e honrada em marcar meu retorno como uma das primeiras mulheres a participar do evento", acrescentou Serena.

O torneio acontece entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro.

(Reportagem de Rory Carroll)