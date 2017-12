CAIRO (Reuters) - O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou um estado de emergência de seis meses nos Estados de Kassala e Cordofão do Norte, disse a agência de notícias do governo SUNA neste sábado.

O movimento é parte de uma campanha de desarmamento que começou perto de Darfur e do Nilo Azul em outubro.

(Por Khalid Abdelaziz)