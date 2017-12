BENGALURU (Reuters) - O talento e a experiência de Roos Barkley garantirão ao meia um lugar no Everton, apesar da novela envolvendo o jogador e o clube, disse o técnico Sam Allardyce.

Barkley negou uma renovação de contrato antes do começo da temporada e estava perto de acertar com o Chelsea no último dia da janela de transferências, mas a contratação não se concretizou.

O jogador de 24 anos, que já jogou 150 vezes pelo Everton e fez 21 gols, não atuou nesta temporada, devido a uma lesão na coxa durante um treinamento.

"Eu não teria hesitação alguma em escalar Ross Barkley, por causa de sua experiência e talento", disse Allardyce antes da partida contra o Chelsea, neste sábado. "Você não consegue ver ou ter muitos jogadores mais talentosos que ele no atual momento do futebol. Como ele usará seu talento é a maior dúvida para nós neste momento."

"Ele teve a lesão, está em um impasse com o clube sobre seu futuro e isso está totalmente fora do meu controle", concluiu.

Barkley está em seu último ano de contrato e deve considerar uma troca de clube na janela de transferência de janeiro, após ficar próximo de sua melhor forma em um amistoso nesta semana.

(Reportagem de Shrivathsa Sridhar)