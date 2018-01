OBERSTDORF, Alemanha (Reuters) - O norueguês Daniel Andre Tande segurou a vantagem para levar o ouro na competição individual de montanha do bianual Mundial de salto com esquis, na sexta-feira. O torneio foi reduzido por causa do excesso de ventos.

Com cada competir precisando fazer mais dois saltos, o pelotão intermediário teve problemas para reduzir a diferença para os líderes, mas o polonês Kamil Stoch foi capaz de alcançar o segundo lugar, com um salto que o alemão Richard Freitag não conseguiu igualar.

Pulando por último na primeira rodada e com uma liderança confortável no primeiro dia, quando estabeleceu o recorde de montanha com 238,5 metros no classificatório, Tande aumentou sua vantagem para um total de 651,9 pontos antes de a organização interromper a competição.

Sotch ficou com a medalha de prata, com 638,5 pontos, e Freitag, retornando da lesão que contraiu em Innsbruck, duas semanas atrás, ficou 11 pontos para trás e precisou se contentar com a medalha de bronze, antes das competições de domingo.