TEL AVIV (Reuters) - Habitantes de Tel Aviv construíram uma torre de tijolos de plástico de 36 metros de altura com mais de 500 mil peças em homenagem a uma criança vitimada por um câncer na cidade israelense na tentativa de quebrar um recorde.

A multicolorida 'Torre Omer', batizada com o nome de Omer Sayag, fã de brinquedos Lego de oito anos de idade, foi finalizada na Praça Rabin graças ao uso de gruas nesta quarta-feira, depois de mais de uma quinzena de trabalho de construção realizado por milhares de moradores.

"Foi uma ideia da ex-professora do jardim de infância dele (Sayag), e os blocos de brinquedo foram doados por moradores e empresas e alguns foram comprados com fundos do município", disse um porta-voz do gabinete do prefeito.

Não havia nenhum fiscal do Livro Guinness dos Recordes no local para medir a 'Torre Omer', o que significa que Tel Aviv precisará esperar a aprovação da instituição para confirmar que bateu o recorde anterior de 35,05 metros estabelecido em Milão em 2015.

(Por Naama Shilony)