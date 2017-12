(Reuters) - Tiger Woods espera jogar o calendário completo do golfe em 2018, disse ele na sexta-feira, embora ainda não garanta participação em fevereiro no Genesis Open, que é administrado por sua fundação.

Escrevendo em seu site às vésperas de seu aniversário de 42 anos, Woods mostrou otimismo a respeito de sua coluna recentemente operada, mas o que ele não disse foi talvez até mais significativo.

"De uma maneira ou de outra, estarei na Riviera", escreveu o 14 vezes campeão de grandes torneios sobre o evento anual do PGA Tour disputado no famoso campo de golfe no sul da Califórnia.

"É um local histórico e esse campo sempre terá um significado especial para mim. Foi lá que tudo começou em 1992 quando joguei no meu primeiro evento do PGA Tour, aos 16 anos."

Woods fez seu retorno em dezembro no Hero World Challenge, nas Bahamas, oito meses depois de sofrer uma lesão na coluna vertebral.

Embora sua performance --ele terminou em nono lugar entre 18 jogadores-- tenha sido consistente e ele tenha conseguido jogar com aparente desenvoltura, Woods reconheceu que não estava muito à vontade.

(Por Andrew Both)