BERLIM (Reuters) - O goleiro do Borussia Dortmund, Roman Buerki, reclamou sobre torcedores que não tinham "nada melhor para fazer" do que vaiar seu próprio time, após o empate por 2 x 2 com o Freiburg neste sábado, e disse que deveriam ficar em casa.

O Dortmund ostenta a maior área de arquibancada de pé da Europa, a chamada Suedtribune (arquibancada sul), que produz uma parede intimidadora de barulho, mas Buerki estava menos impressionado com o apoio de outras partes do estádio.

"A arquibancada sul está sempre lá e sempre nos apoia", disse o suíço a repórteres.

"Mas as pessoas nas arquibancadas leste e oeste vêm ao estádio para vaiar seu próprio time. Eu não ouço nenhum apoio dessas duas arquibancadas. Eles estariam melhor ficando em casa", afirmou.

"Essas são pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre futebol. Talvez eles não tenham nada melhor para fazer."