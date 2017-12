ZURIQUE (Reuters) - Três pessoas morreram em acidentes separados envolvendo avalanches nos Alpes suíços, informou a polícia nesta segunda-feira.

Um homem que esquiava perto do monte Hofathorn, de 2.844 metros de altura, no cantão de Wallis, no sul, morreu depois de ser levado por uma avalanche na manhã desta segunda.

O homem de 39 anos da região de Wallis foi rapidamente encontrado e resgatado por amigos, mas teve a morte confirmada por equipes de emergência no local.

A polícia de Graubunden, no oeste da Suíça, disse que um turista que estava desaparecido desde sábado também foi encontrado morto.

O francês de 31 anos tentou escalar a montanha Glattwang sozinho na tarde de sábado depois de esquiar com a namorada.

Quando ele não retornou, foi lançada uma operação de busca e o corpo do homem foi encontrado na manhã de domingo. A polícia disse que ele provocou uma avalanche na descida e foi arrastado por mais de um quilômetro em terreno rochoso.

Separadamente, uma das três pessoas que faziam uma caminhada e ficaram enterradas na neve morreu no sábado, disse a emissora suíça SRF, citando a polícia.

(Reportagem de John Revill)