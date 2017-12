LOS ANGELES (Reuters) - Homens brancos e veteranos do rock foram os que mais lucraram com turnês em 2017, de acordo com uma lista anual divulgada na quinta-feira, e as mulheres mais bem colocadas, Céline Dion e Lady Gaga, não ficaram nem entre o top 10 do ranking.

A banda irlandesa U2 acumulou 316 milhões de dólares com os 50 shows da turnê de comemoração de seu 30º aniversário, "Joshua Tree", sendo seguida pela banda de hard rock Guns N'Roses, que arrecadou 292,5 milhões de dólares, de acordo com o ranking das 20 maiores turnês de 2017 da publicação especializada Pollstar.

O grupo britânico Coldplay ficou em terceiro lugar, com 238 milhões de dólares, na lista na qual Bruno Mars, de ascendência porto-riquenha e filipina, foi o único cantor não branco entre os 10 mais bem colocados, com lucro de 200 milhões. Ed Sheeran, de 26 anos, foi o cantor mais jovem do top 10, lucrando 124,1 milhões de dólares.

Com uma média de 1.500 dólares por ingresso, a curta temporada de Bruce Springsteen na Broadway foi a que teve os preços mais caros, e os 87,8 milhões de dólares que rendeu colocaram o autor de "Born to Run" na 14ª posição.

No 11º lugar, com lucro de 101,2 milhões de dólares, Céline Dion foi a mulher mais bem colocada da lista, enquanto a turnê "Joanne" de Lady Gaga rendeu 85,7 milhões e deixou a cantora na 15ª posição.

Os números das turnês se contrastam com as vendas de discos e preferências de streaming nos Estados Unidos, onde o hip hop e o R&B foram os gêneros musicais mais consumidos neste ano, de acordo com um relatório de julho da consultoria Nielsen Music.

As 20 turnês mais rentáveis arrecadaram 2,66 bilhões de dólares neste ano, um recorde e aumento de mais de 264 milhões em relação a 2016, segundo a Pollstar.

O ranking da Pollstar é baseado na venda de ingressos e não inclui a renda de produtos licenciados, que podem acrescentar um lucro considerável às turnês.

(Por Jill Serjeant)