DUBLIN (Reuters) - Dolores O'Riordan, vocalista da banda de rock The Cranberries, morreu de forma repentina em Londres, aos 46 anos, informou a rádio estatal irlandesa RTE na segunda-feira.

O grupo irlandês atingiu a fama na década de 1990 com o hit "Linger" e vendeu mais de 40 milhões de discos, de acordo com o site oficial do grupo.

Segundo a RTE, que citou um representante de Dolores, ela morreu em Londres durante uma curta sessão de gravação.

"Os membros da família estão devastados por ouvir as últimas notícias e solicitaram privacidade neste momento muito difícil", disse a RTE.