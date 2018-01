MADRI (Reuters) - O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse nesta sexta-feira que pediria demissão imediatamente se sentisse que não conseguiria mais motivar seus jogadores em meio a uma crise no clube.

O atual campeão europeu e espanhol foi eliminado da Copa do Rei pelo modesto Leganés, após perder por 2 x 1 no estádio Santiago Bernabéu na quarta-feira.

A equipe está em quarto lugar no Campeonato Espanhol, 19 pontos atrás do líder Barcelona, ​​e seus problemas foram agravados na sexta-feira por lesões do capitão Sergio Ramos e do meio-campista Isco, que perderão o jogo de sábado contra o Valencia, terceiro colocado.

Zidane forneceu uma mensagem de desafio em uma entrevista coletiva na sexta-feira, em meio a repetidas questões sobre o declínio da equipe.

"Se eu pensasse que minha mensagem não estava sendo transmitida, eu sairia daqui amanhã", disse Zidane.

O francês, recentemente, foi saudado como um super técnico ao lidar com o vestiário famoso do Real e liderar o time em triunfos históricos consecutivos da Liga dos Campeões, além de ganhar o título espanhol após cinco anos.

Suas qualidades de treinador foram postas em dúvida nesta temporada, no entanto, uma vez que não tem conseguido recuperar a equipe, que perdeu três e empatou dois de seus últimos oito jogos em todas as competições.

A única chance realista de salvar a péssima temporada é na Liga dos Campeões, em que eles enfrentam o líder do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final.

"O futebol está cheio de bons e maus momentos e tenho que tentar mudar esta situação e ainda me sinto forte", acrescentou Zidane.

"Se eu não tivesse assim, haveria um problema. Vou continuar fazendo esse trabalho com esperança e continuar tentando melhorar como treinador. Ninguém vai me tirar o prazer de trabalhar até o último dia", disse.

"É assim também para os jogadores, não é culpa deles. Existem muitos fatores a considerar, não apenas o resultado", completou.

(Reportagem de Richard Martin)