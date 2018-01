O Brasil exportou 30,8 milhões de sacas de 60 quilos de café em 2017, uma queda de 10,1% em relação ao volume embarcado no ano anterior, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). A queda ocorreu pela redução da oferta do grão.

De acordo com o Cecafé, a receita cambial com as exportações de café ficou em US$ 5,2 bilhões, ante US$ 5,4 bilhões registrados em 2016. “A receita foi menor devido à oferta menor, mas se considerarmos o valor por saca, o resultado foi positivo”, destacou o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes.

Na média geral, o valor da saca exportada foi de US$ 169,36, alta de 6,6% ante 2016. Já em dezembro, o preço médio foi de US$ 162,48 para a saca de café arábica e de US$ 137,80 para o robusta (conilon). Segundo Carvalhaes, a queda na oferta se deve ao efeito negativo do clima nos anos de 2014 e da bienalidade negativa da última safra. Vale lembrar que como o café é uma cultura perene, é comum que haja um ano de safra positiva seguido por um de ciclo negativo. Apesar do resultado fraco, o café ficou com a quinta posição nos embarques do agronegócio brasileiro.

As exportações do café verde somaram 27,3 milhões de sacas, sendo 27 milhões de café arábica e 292,2 mil de robusta.

Os principais destinos do café brasileiro foram os Estados Unidos, com 19,9% da participação, Alemanha (17,9%), Itália (9%), Japão (6,8%) e Bélgica (5,8%). O Brasil também aumentou suas exportações para Turquia (7,5%) e Rússia (1,5%). O Porto de Santos respondeu por 84,9% do escoamento da safra do grão para outros países.

Para 2018, o Cecafé projeta números melhores do que os alcançados na última safra. “Os tratos culturais estão ocorrendo de forma adequada e os índices pluviométricos estão muito bons. Somado à bienalidade positiva e a uma lavoura mais descansada, a perspectiva é de um desempenho melhor”, afirmou Carvalhaes, ao avaliar o novo ciclo, que terá início em 1º de julho.