Os lojistas do Rio de Janeiro estão otimistas com o Carnaval deste ano. A perspectiva é que as compras de itens relacionados a festividade gerem um incremento de 1,5% no faturamento durante o período, com ajuda principalmente dos blocos de rua, que devem levar muitos consumidores a gastarem com adereços e fantasias.

Realizado com 400 comerciantes cariocas, a pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) mostra que o preço médio gasto com as compras para o data comemorativa deve girar em torno de R$ 130 e que a maior parte dos clientes usará o cartão de crédito parcelado como meio de pagamento. Em termos de produtos, os mais buscados serão os adereços típicos da festa, fantasias, tecidos, bermudas, camisetas e artigos relacionados a moda praia (biquíni, maiô e saídas de praia).

Para estimular as vendas do período, as principais apostas dos comerciantes cariocas, segundo o estudo, são as promoções e descontos, a facilitação do pagamento, através do parcelamento das compras, por exemplo, além da oferta de “kits” promocionais. “Os lojistas estão animados com as vendas”, conta o presidente da CDLRio, Aldo Gonçalves.