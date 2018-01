Mais da metade dos brasileiros (52%) que possuem carro já deixou de comprar em uma loja pela falta de local para parar o veículo. Para esse público, a preferência é pelos shoppings com estacionamento próprio ou nas proximidades.

O dado faz parte de um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL). A conclusão do levantamento é que a presença de estacionamento e a boa condição do trânsito nas proximidades do comércio são fatores decisivos e que favorecem o fluxo de consumidores, podendo inclusive aumentar o faturamento.

Segundo o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, outro fator que contribui para o sucesso do negócio é a oferta de meios alternativos de transporte na proximidade. A pesquisa mostra que 42% dos entrevistados afirmam que se recusam a fazer compras em lojas que não possuem fácil acesso ao transporte público.

Ainda de acordo com o estudo da CNDL, quase 70% dos brasileiros motorizados dão preferência para os shopping centers com estacionamento próprio ou nas proximidades (72%). A maior segurança dos empreendimentos, em comparação com as lojas de rua, também colabora para a preferência desse perfil de consumidor. Para 73% dos entrevistados, sentir-se protegido no estabelecimento é um requisito básico. Nesse sentido, 53% disseram que se sente mais seguro fazendo compras dentro dos shoppings centers que na rua.

A presença de moradores de rua (40%) e flanelinhas (37%) também influencia de forma negativa na decisão de não frequentar um comércio, assim como uma boa iluminação pública influencia 75% dos entrevistados a andarem a pé. Em termos de mobilidade, outro tópico que impacta na decisão é a acessibilidade para pessoas com deficiência, que para 78% dos entrevistados deve ser uma preocupação dos lojistas.