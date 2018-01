O Mercado Livre, empresa de tecnologia, anunciou ontem (30) a plataforma Mercado Crédito. A iniciativa vai ao ar após transacionar R$ 270 milhões durante o teste da ferramenta, que durou seis meses. Os serviços vale para quem vende no site ou utiliza o Mercado Pago para pagamentos fora do marketplace.

Com o novo serviço, que já está funcionando em países como Argentina e México, a aposta é aderir força à área de pagamentos da empresa, e avançar contra as fintechs concorrentes do setor. “Com o Mercado Crédito, a companhia busca abrir novos caminhos para a inclusão financeira e incentivar os empreendedores no Brasil”, afirma Stelleo Tolda, COO do Mercado Livre.

Atualmente, o Mercado Livre conta com mais de 9 milhões de vendedores na plataforma. A empresa acredita que esse montante detenha o potencial necessário de crescimento para a plataforma Mercado Crédito. No terceiro trimestre de 2017, o Mercado Livre transacionou um volume de US$ 3,7 bilhões, obtendo alta de 73,5% em relação ao mesmo período de 2016.

Com a iniciativa, o Mercado Crédito pretende auxiliar pessoas físicas e MPMEs. Segundo a empresa, pelo menos metade deste público-alvo vende cerca de R$ 10 mil ao mês. “Aquele vendedor que tiver necessidade de dinheiro para fazer crescer o seu negócio, com apenas dois cliques ele determina o valor e o prazo do crédito em conta. Ele não tem que apresentar nenhum documento, nem passar nenhuma informação. Toda a informação que nós necessitamos, nós temos dentro de nosso ecossistema. Isso é o que faz com que esse produto se torne atrativo”, disse o vice-presidente sênior do Mercado Crédito na América Latina, Martín de Los Santos.

O Mercado Crédito não gerencia a verba. O consultante pode utilizá-lo da forma como achar necessário: capital de giro para comprar mercadorias, pagar fornecedores, investir em maquinários ou, até mesmo, trocar uma dívida mais cara para melhorar seu fluxo de caixa. A análise de risco do Mercado Crédito avalia o vendedor a partir de seu histórico de vendas, reputação e uso de tecnologias do Mercado Livre.