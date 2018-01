Focado na venda de produtos orgânicos, o Empório São José será a nova atração do Shopping Crystal, que deve ser aberto em março. Com mais de 700m², o empreendimento será o primeiro de Curitiba instalado dentro de um shopping. No local serão disponibilizados mais de 6 mil produtos, que englobam açougue com carnes premium, além da padaria, que vai oferecer uma grande variedade de pães e doces./ Da Redação

A primeira franquia da KingCase em Minas Gerais começou a funcionar em dezembro, na cidade de Itaúna. .“Investi na KingCase por que percebi que a marca e o setor estão em ascensão”, conta o franqueado Túlio Cesar de Faria.

Além das cases personalizadas, a KingCase também trabalha com capinhas prontas, com imagens pré-definidas, todas feitas feitos em materiais rígidos ou flexíveis, com impressão UV, também em alto relevo, além mais acessórios para celular./ Da Redação

No final de dezembro a Vezpa Pizzas, rede de pizzarias artesanais forte no Rio de Janeiro inaugura sua nova sede, a Casa Vezpa Além da tradicional pizza a loja vai contar sistema self service de cervejas artesanais, onde o cliente usa um cartão pré-pago que aciona as torneiras da máquina e paga o equivalente à quantidade de mililitros que consumir. O espaço também pode ser usado para eventos além dos treinamentos da rede/ Da Redação

Dias antes do Natal, a japonesa Miniso abriu mais uma loja em São Paulo .Localizada na Zona Leste da cidade, o local escolhido foi o Shopping Metrô Itaquera. “Queríamos abrir para o público antes do Natal para aproveitar o alto volume de vendas de final de ano”, diz Frank Wei, Presidente da Miniso no Brasil. A loja tem 240 m² e faz parte do plano de expansão da rede asiática./ Da Redação