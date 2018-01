Focada na venda de produtos funcionais e para atletas, a rede Now Nutrição Esportiva faz planos ambiciosos para os próximos anos. A perspectiva da rede é chegar a 100 unidades, operando por meio e franquias, até 2020.

Segundo o diretor de franquias da Now Nutrição Esportiva, Guilherme Siriani Junior, o plano da empresa é manter um bom ritmo de crescimento em mercados do Sudeste. “São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os estados de maior interesse da Now neste momento”, contou ele ao DCI.

A aposta do executivo se apoia em números bastante promissores: de 2010 até 2016 o mercado de suplementação passou de R$ 637 milhões para R$ 1,49 bilhão, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (Brasnutri). “Nossa meta é estar onde nosso consumidor precisa. Também entendemos a importância de estar nos interiores das grandes capitais. Estamos atentos às oportunidades e demandas do público consumidor”, disse ele, lembrando que operações dentro de shopping centers serão prioridade no projeto de expansão.

Sobre novos franqueados, Siriani Jr. conta que a busca é por pessoas com veia empreendedora. “Oferecemos descontos de até 50% no estoque inicial com benefícios conquistados com os fornecedores, viabilizando parcelamento e liquidação em até três vezes”.