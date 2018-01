Há anos a indústria percebeu o valor do Trade Marketing. O resultado do método é medido por meio do aumento das vendas e estudos de mercado. A satisfação está estampada nos números: cerca de 57% dos investimentos em marketing são para o Trade, de acordo com o Anuário Brasileiro de Marketing Promocional.

Na outra ponta, o varejo ainda aproveita pouco as vantagens comerciais desse método. Por mais que as estratégias de posicionamento de produtos e materiais promocionais aconteçam dentro das lojas e, se bem feitas, estimulem o maior volume de saída, a ação não é iniciada pelos varejistas, que acabam não aproveitando 100% das possibilidades de rentabilização do Trade.

Uma estratégia de Trade pensada para o varejo contribui para a organização e comercialização de todos os espaços da loja. Desde os produtos nas gôndolas até as placas indicando melhores preços. O posicionamento de produtos e propagandas dentro dos estabelecimentos comerciais são uma moeda de troca entre varejo e indústria, porém podem ser mais do que isso: a distribuição de mercadorias e cartazes, por exemplo, também pode ser usada como uma forma de rentabilização.

Funciona assim: os espaços dos estabelecimentos são mapeados e precificados. As gôndolas, prateleiras e checkstands têm valores diferentes de acordo com o estudo de perfil do consumidor que frequenta o ponto de venda. Se na loja A as decisões por impulso geram grande volume de venda, os espaços com maior destaque e perto dos caixas terão mais valor para a exposição. Já se na loja B grande parte do orçamento vem de promoções, o posicionamento das placas com ofertas e o destaque delas terão maior valor embutido.

Muitos estabelecimentos comerciais já adotam esse tipo de estratégia, mas grande parte deles não possui um sistema que organize e padronize a dinâmica. Esses dois fatores são essenciais para que o Trade no varejo se concretize, uma vez que imprimem padronização e seriedade.

O varejo, portanto, está pronto para adotar métodos mais profissionais de Trade Marketing e rentabilizar seus espaços. Se o objetivo é aumentar a rentabilidade do estabelecimento, não cobrando mais do consumidor, uma boa estratégia de Trade combinada com um sistema para a organização é a solução ideal.

