Para atender melhor a todos os tipos de clientes, o Grupo Reserva decidiu inovar no método de pagamento, passando a permitir transações realizadas via bitcoin. A aceitação da moeda digital foi implantada nos e-commerces das bandeiras Reserva e Reserva Mini, em parceria com a Mundipagg.

Responsável por inovar o método de pagamento, a Mundipagg será a administradora da operação das vendas e do armazenamento dos bitcoins. "Não aceitar o bitcoin é se negar a enxergar o novo e belo lugar para onde o mundo vai. Além disso, a decisão, apesar de pioneira, nos parece quase que óbvia: sempre estivemos a serviço de nossos consumidores e as criptomoedas já são para eles uma realidade", afirma o CEO do Grupo Reserva, Rony Meisler.

A conversão entre as moedas é rápida e leva em consideração as cotações do momento. “A Reserva tem sido uma grande parceira nos últimos anos, e quando nos procuraram para inovar, abraçamos a ideia", diz o CEO da Mundipagg, João Barcellos./Agências