Após fechar 2017 em leve alta de 1,1%, o varejo paulista começa o ano confiante e preparado para a Volta às Aulas de 2018. A pesquisa de Expectativa de Vendas, realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP ), revela que as vendas para a data podem crescer na média de 4%, além dos lojistas contarem com um tíquete médio de R$60 a R$180.

“Os resultados do fim de 2017 mostram que a economia brasileira está mudando. Se compararmos a expectativa de vendas do ano passado com a deste ano, vemos que o crescimento esperado ainda é discreto, mas este é o ano para retomada”, afirma o presidente da FCDLESP, Mauricio Stainoff.

No início de 2018, o período de Volta às Aulas é a primeira data quente do semestre, que serve como um termômetro para os lojistas analisarem a real situação da economia.

Ao todo, todas as CDLs do interior e do litoral de São Paulo projetam avanço de 3% a 5%, o que é algo positivo, segundo Stainoff, pois deve-se considerar que o começo do ano também é marcado por contas. / Da Redação