A AES Tietê adquiriu, recentemente, um novo drone equipado com um sensor multiespectral Sequóia Micassense, de alta precisão, para o apoio no monitoramento remoto dos seus projetos ambientais em desenvolvimento.

Os sensores têm a responsabilidade de capturar dados relevantes durante os voos, para posterior análise técnica, garantindo um monitoramento eficiente de todo o trabalho de restauração ecológica que a empresa realiza em sua área de concessão.

O software do novo Sistema de Monitoramento de Restauração Ecológica está sendo desenvolvido pela área técnica de meio ambiente da AES Tietê e, a expectativa é de que as informações coletadas possam gerar gráficos com informações sobre a evolução do reflorestamento realizado pela companhia, que engloba os biomas de Mata Atlântica e Cerrado. De acordo com a AES, trata-se de uma iniciativa pioneira quando o assunto é restauração ecológica.

No futuro, quando essas análises mais eficientes já estiverem integradas ao novo Sistema de Monitoramento, o software será capaz de reconhecer e contabilizar, pelas imagens captadas pelo drone, o fator de diversidade de espécies do local, a cobertura das copas e a porcentagem de solo exposto ou gramíneas.

A equipe de meio ambiente da empresa passou por um treinamento especializado para a operação desses equipamentos, o que incluiu o aprendizado sobre a condução do drone, uso dos sensores e a legislação vigente para seu manuseio em campo.

Desde 2000, a AES Tietê reflorestou mais de três mil hectares por meio de diversas iniciativas. A previsão da empresa é, até 2029, reflorestar outra área de mesmo tamanho.