A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) informou ontem (29) que na Região Metropolitana de Campinas (RMC) foram eliminados 9.957 postos de trabalho em dezembro de 2017.

Apesar disso, o índice ficou 17,19% abaixo dos 12.024 postos eliminados em dezembro de 2016. No acumulado do ano de janeiro a dezembro de 2017 foram eliminadas 694 vagas de emprego. No mesmo período de 2016, foram 30.462 postos, uma redução de 97,72%.

Em Campinas foram eliminados 3.218 postos, em dezembro de 2017, queda de 7,74% sobre os 3.488 eliminados em 2016. No acumulado do ano de janeiro a dezembro de 2017 foram eliminados 837 postos, 94,38% abaixo dos 14.905 eliminados em 2016.

Na RMC, no acumulado do ano, a Indústria, o Comércio, a Administração Pública e Agropecuária, juntos, geraram 3.046 postos em 2017, no entanto, os Serviços, a Construção Civil e outros, eliminaram juntos 3.790 postos em 2017, o que resultou no fechamento final de 694 postos na RMC, no ano de 2017. Em 2016, o foi de 30.462, 97,72% acima dos postos encerrados em 2017.

Em Campinas, no acumulado do ano, a Indústria, os Serviços e a Administração Pública eliminaram juntos 1.273 postos, enquanto que Comércio, Construção Civil e Agropecuária, geraram juntos 606 postos, o que resultou no déficit de 837 postos em Campinas, em 2017. Em 2016, esse número foi de 14.905, cerca de 94,38% acima dos 837 de 2017.

A análise final desses números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego mostra ainda uma eliminação de postos de trabalho em 2017, que, no entanto, foi bem menor do que aconteceu em 2016.

Essa diminuição contribuiu um pouco mais para a redução do desemprego, que em 2016 ficou próximo dos 14% da População Economicamente Ativa (PEA), e que agora em 2017, a taxa reduziu próximo dos 12% da PEA.

A expectativa para 2018 é de uma recuperação maior na geração de empregos, que influenciaria no combate ao desemprego e na melhoria da renda, apesar da incerteza político-administrativa por que passa o País.